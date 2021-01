Firenze. Quartiere 2: Progetto Ulisse, quattro laboratori formativi gratuiti per under 21 (Di giovedì 28 gennaio 2021) quattro laboratori gratuiti destinati a giovani tra i 17 e 21 anni, pensati come un percorso educativo per l’accrescimento delle competenze ma anche in un’ottica di inserimento lavorativo. È il Progetto “Ulisse, io come Nessuno Mai” organizzata dalla Parrocchia Sacra Famiglia di Firenze, vincitore del Bando Nessuno Escluso 2 della Fondazione CR Firenze e della Fondazione il Cuore si scioglie con il patrocinio del Comune di Firenze. I laboratori, da 20 ore ciascuno con tutor specifici, riguardano tecnica del suono, fotografia, programmazione e il corso “Italiano per il lavoro: come presentarsi e scrivere un cv”. In particolare il laboratorio di “coding” insegnerà le basi della programmazione per la creazione di un ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 28 gennaio 2021)destinati a giovani tra i 17 e 21 anni, pensati come un percorso educativo per l’accrescimento delle competenze ma anche in un’ottica di inserimento lavorativo. È il, io come Nessuno Mai” organizzata dalla Parrocchia Sacra Famiglia di, vincitore del Bando Nessuno Escluso 2 della Fondazione CRe della Fondazione il Cuore si scioglie con il patrocinio del Comune di. I, da 20 ore ciascuno con tutor specifici, riguardano tecnica del suono, fotografia, programmazione e il corso “Italiano per il lavoro: come presentarsi e scrivere un cv”. In particolare ilo di “coding” insegnerà le basi della programmazione per la creazione di un ...

Firenze, 28 gennaio 2021 - Firenze è sempre più sicura e anche nel 2020 sono proseguite senza sosta le installazioni delle telecamere di videosorveglianza per migliorare il controllo del territorio si ...

Le telecamere sono state installate nelle zone maggiormente sensibili della città, tenendo conto sia delle priorità concordate con la prefettura in sede di Cosp che delle segnalazioni dei ...

