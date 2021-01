Diego Verdegiglio | la pupa e il secchione ecco il professore

Leggi su ck12

(Di giovedì 28 gennaio 2021), lae ildove avete visto ilcon Elena Sofia Ricci in primo pianonasce come attore, si evolve come doppiatore e vanta di essere anche un saggista, interpreterà ilnello show Lae ile Viceversa 2021. Lo ritroveremo a interpretare il ruolo di docente insieme a Flavia Mistichelli. Il nome non è molto conosciuto e non vi darà nessun indizio su dove possiate averlo visto, mavanta una carriera di tutto rispetto nel mondo del cinema. Questa sera parteciperà allo show Lae il ...