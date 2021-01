D’Amato: altri 75 posti in rianimazione dal 15 febbraio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma – “Entro il 15 febbraio apriremo altri 75 posti letto in terapia intensiva tra l’Umberto I, il San Giovanni e il Pertini. Qui ci sara’ un modulo esterno, e’ quasi pronto”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, in un’intervista sul Messaggero. La decisione di aumentare i posti letto e’ legata al rischio di una terza ondata. Ma intanto il Lazio e’ pronto a tornare in zona gialla. “Calma- ha ammonito D’Amato- Oggi abbiamo l’Rt a 0,8, siamo nelle condizioni di tornare in giallo, ma decidera’ il ministero. Siamo stati l’unica regione quasi sempre gialla, l’arancione e’ stata una stranezza. Col massimo rigore possiamo restarci”. Sulla riapertura di palestre, cinema e teatri, l’assessore ha frenato: “Dipende dal tasso dei contagi e da quanto avanzeremo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma – “Entro il 15apriremo75letto in terapia intensiva tra l’Umberto I, il San Giovanni e il Pertini. Qui ci sara’ un modulo esterno, e’ quasi pronto”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio, in un’intervista sul Messaggero. La decisione di aumentare iletto e’ legata al rischio di una terza ondata. Ma intanto il Lazio e’ pronto a tornare in zona gialla. “Calma- ha ammonito- Oggi abbiamo l’Rt a 0,8, siamo nelle condizioni di tornare in giallo, ma decidera’ il ministero. Siamo stati l’unica regione quasi sempre gialla, l’arancione e’ stata una stranezza. Col massimo rigore possiamo restarci”. Sulla riapertura di palestre, cinema e teatri, l’assessore ha frenato: “Dipende dal tasso dei contagi e da quanto avanzeremo ...

