Al Bano contro Sanremo 2021: “Sarebbe troppo rischioso” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il cantante di Cellino San Marco dopo le dichiarazioni sul vaccino si schiera a favore del rinvio della 71esima edizione della kermesse musicale. La 71esima edizione del Festival di Sanremo non trova approvazioni da nessuna parte. Anche Al Bano, raggiunto dai microfoni dell’Adnkronos, si è detto favorevole a un rinvio della kermesse musicale. Il coronavirus L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il cantante di Cellino San Marco dopo le dichiarazioni sul vaccino si schiera a favore del rinvio della 71esima edizione della kermesse musicale. La 71esima edizione del Festival dinon trova approvazioni da nessuna parte. Anche Al, raggiunto dai microfoni dell’Adnkronos, si è detto favorevole a un rinvio della kermesse musicale. Il coronavirus L'articolo proviene da Inews.it.

ATattersail : RT @DarkLadyMouse: Al Bano non si fida dei vaccini contro il coronavirus. Del resto quando l'uomo ha distrutto i dinosauri non c'erano aiu… - Helliot_Spencer : RT @DarkLadyMouse: Al Bano non si fida dei vaccini contro il coronavirus. Del resto quando l'uomo ha distrutto i dinosauri non c'erano aiu… - infoitcultura : Al Bano contro Sanremo 2021: 'Deve essere rimandato per rispetto' - RussianMike31 : RT @DarkLadyMouse: Al Bano non si fida dei vaccini contro il coronavirus. Del resto quando l'uomo ha distrutto i dinosauri non c'erano aiu… - FrancescoRoti : RT @DarkLadyMouse: Al Bano non si fida dei vaccini contro il coronavirus. Del resto quando l'uomo ha distrutto i dinosauri non c'erano aiu… -

Ultime Notizie dalla rete : Bano contro Al Bano contro Sanremo 2021: "Deve essere rimandato per rispetto" Corriere dello Sport Al Bano contro Sanremo 2021: “Sarebbe troppo rischioso”

Il cantante di Cellino San Marco dopo le dichiarazioni sul vaccino si schiera a favore del rinvio della 71esima edizione della kermesse musicale.

Al Bano contro Sanremo 2021: "Deve essere rimandato per rispetto"

Il cantante di Cellino San Marco è contrario all'organizzazione della 71esima edizione della kermesse musicale ai tempi del Coronavirus ...

Il cantante di Cellino San Marco dopo le dichiarazioni sul vaccino si schiera a favore del rinvio della 71esima edizione della kermesse musicale.Il cantante di Cellino San Marco è contrario all'organizzazione della 71esima edizione della kermesse musicale ai tempi del Coronavirus ...