Vaccini | “In Lombardia l’11% tra medici e infermieri non ha aderito alla fase 1”

In Lombardia l'11% del personale sanitario non ha aderito alla campagna di vaccinazione anti-Covid. È quanto emerge dai dati forniti dall'assessore regionale al Welfare Letizia Moratti, rispondendo in commissione Sanità alla domanda del consigliere bergamasco di Azione Niccolò Carretta sulla percentuale dei sanitari lombardi 'no-vax'. "Il personale sanitario – ha risposto Moratti – ha aderito per l'89%, gli operatori non sanitari per l'83%, gli ospiti della Rsa per il 91% e gli operatori Rsa per l'82%". "Personalmente – commenta Carretta – resto convinto che per gli operatori sanitari avremmo dovuto prevedere l'obbligatorietà, ma ora è importante che Regione Lombardia si attivi al più presto con piani di comunicazione e informazione efficaci per evitare il flop durante ...

Vaccini: in Lombardia l'11% dei sanitari non ha aderito alla campagna

MILANO (27 gennaio 2021) - In Lombardia l’11% del personale sanitario non ha aderito alla campagna di vaccinazione anti-Covid. È quanto si evince dai dati forniti dall’assessore regionale al Welfare L ...

