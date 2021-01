Siringhe pagate 6 volte di più | ora Arcuri è sotto inchiesta

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Martina Piumattiha acquistato una fornitura di 157 milioni diluer lock, perché sarebbero le uniche in grado di estrarre 6 dosi da ogni fiala. Forse bastavano i più economici aghi standard. Ora la Corte dei Conti indaga Tutta colpa dell'Aifa. Il commissario straordinario all'emergenza scarica sull'Agenzia italiana del farmaco tutta la responsabilità sulla questione delle superseidi più. A sentire, le 157 milioni didi precisione (con cono e ago che si avvita) luer lock sarebbero le uniche in grado di estrarre 6 dosi invece di 5 da ogni fiala del vaccino di Pfizer. Intanto, mentre il super commissario gioca allo scaricabarile, la Corte dei Conti, riporta La Repubblica, ha aperto un fascicolo per ...

Ora, però, sulla fornitura di 157 milioni di siringhe di precisione (con cono e ago che si avvita) Luer lock, individuate da Domenico Arcuri come le uniche in grado di estrarre 6 dosi invece di 5 da o ...La Svezia ha sospeso i pagamenti a Pfizer in attesa di chiarimenti sui numeri di dosi per fiala. La vicenda Dal governo svedese stop ai pagamenti destinati a Pfizer per il vaccino anti-Covid. Una deci ...