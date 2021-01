Perché la Commissione europea se la sta prendendo con AstraZeneca

Leggi su wired

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) (foto: Pixabay)Sebbene non sia ancora stato autorizzato dall’Agenziadel farmaco (Ema), differentemente da quelli di Pfizer-BioNtech e Moderna, il vaccino anti-Covid ditorna a far discutere. Questa volta non per questioni di sicurezza ed efficacia, ma per motivi di dosi. Nei giorni scorsi, infatti, laha aperto un aspro dibattito con l’azienda farmaceutica dopo la dichiarazione che non avrebbe potuto fornire all’Europa la quantità di dosi del suo vaccino, più economico e più facile da gestire, pattuita negli scorsi mesi. E ora da Bruxelles, secondo fonti Ue, arriva una richiesta: quella di rendere pubblico il contratto che, secondo le recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato diPascal Soriot, non conterebbe alcun obbligo nei confronti ...