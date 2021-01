Ora è ufficiale | Musacchio nuovo difensore della Lazio

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lacon un comunicatosul proprio sito ha ufficializzato l’arrivo di Mateodal Milan, come risposta all’infortunio di Luiz Felipe, che ne avrà per almeno due mesi. Questo il comunicato: “La S.S.comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mateo Pablodall’A.C. Milan”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO LAZIO, UFFICIALE L'ACQUISTO DI MUSACCHIO Il difensore del Milan arriva a titolo definitivo ??… - amnestyitalia : Ora, la prima condanna di un pubblico ufficiale dimostra che contro gli abusi di potere si può fare affidamento sul… - DiMarzio : #Milik al #Marsiglia, ora è ufficiale: le cifre #calciomercato - ForzAzzurri1926 : ULTIM'ORA - MILAN NEI GUAI?? ECCO LA SITUAZIONE DOPO IL DERBY? I DETTAGLI ? - Christi83013660 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO LAZIO, UFFICIALE L'ACQUISTO DI MUSACCHIO Il difensore del Milan arriva a titolo definitivo ?? @OfficialSSLaz… -

