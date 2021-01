Nardella: 'Ci sono pregiudizi su Conte o sul programma? Mettiamo da parte simpatie e antipatie, ragioniamo sui temi' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) 'Sbagliato sostenere Conte Ter per paura del voto ma con programma che abbia elementi di novità'' ha detto oggi a Omnibus il sindaco di Firenze Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) 'Sbagliato sostenereTer per paura del voto ma conche abbia elementi di novità'' ha detto oggi a Omnibus il sindaco di Firenze

Ultime Notizie dalla rete : Nardella sono Firenze, Nardella sfida i ristoratori ribelli La Repubblica Firenze.it Ripartire dalle città o il Recovery Plan rischia il fallimento

“Gli Stati passano, le città restano”. Erano gli anni Cinquanta del secolo scorso e un grande e illuminato sindaco come Giorgio La Pira gettava le basi per una grande rivoluzione dal basso dei governi ...

Diretta crisi di governo: le ultimissime di oggi. Nasce il gruppo dei Responsabili

Roma, 27 gennaio 2021 - Oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella entra in campo con le prime consultazioni al Quirinale (qui orari e calendario) per risolvere la crisi di governo aperta c ...

