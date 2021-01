Morte Tiziana Cantone, si indaga per omicidio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) . Sulla sciarpa della donna è stato rinvenuto il Dna di due uomini. NAPOLI – . La svolta è arrivata a distanza di quattro anni dalla scomparsa della 31enne. Ad aprire questo nuovo fascicolo sono state le tracce di Dna di due uomini rinvenuti sulla sciarpa usata dalla donna per togliersi la vita. Il suicidio non ha mai convinto la madre che ha chiesto aiuto ad un pool di esperti americani. Approfondimenti che hanno portato alla scoperta di queste tracce. Nelle prossime settimane si effettueranno tutti gli approfondimenti del caso per cercare di risalire all’identità di queste persone. Il cellulare di Tiziana Come riportato da Fanpage, al vaglio degli inquirenti c’è anche il cellulare di Tiziana Cantone. Il telefonino è stato utilizzato un’ora dopo la Morte, nonostante lo smartphone fosse stato sequestrato ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) . Sulla sciarpa della donna è stato rinvenuto il Dna di due uomini. NAPOLI – . La svolta è arrivata a distanza di quattro anni dalla scomparsa della 31enne. Ad aprire questo nuovo fascicolo sono state le tracce di Dna di due uomini rinvenuti sulla sciarpa usata dalla donna per togliersi la vita. Il suicidio non ha mai convinto la madre che ha chiesto aiuto ad un pool di esperti americani. Approfondimenti che hanno portato alla scoperta di queste tracce. Nelle prossime settimane si effettueranno tutti gli approfondimenti del caso per cercare di risalire all’identità di queste persone. Il cellulare diCome riportato da Fanpage, al vaglio degli inquirenti c’è anche il cellulare di. Il telefonino è stato utilizzato un’ora dopo la, nonostante lo smartphone fosse stato sequestrato ...

