Laura e Peter continuano le ricerche tra mille enigmi e un lutto: è morta la nonna di Benno (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Purtroppo la mamma di Laura si è spenta senza un ultimo saluto della sua cara figlia. Non le hanno detto che è scomparsa, sono riusciti a tenere questo segreto, almeno così scrivono i giornalisti dell’Alto Adige che pochi minuti fa hanno dato la notizia. La nonna di Benno è stata una delle ultime persone a vedere Laura: il pomeriggio del 4 gennaio 2021 infatti si era recata come faceva spesso, a casa della mamma, 96 anni e seguita dalle badanti. Poi il rientro a casa e di lei nessun’altra notizia se non quelle date da Benno, che a oggi è indagato con l’accusa di aver ucciso i suoi genitori. Un altro dolore quindi per la famiglia di Laura, che perde anche la nonna. Nel frattempo le indagini vanno avanti e si cerca di capire come e perchè ci sia arrivata quella traccia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Purtroppo la mamma disi è spenta senza un ultimo saluto della sua cara figlia. Non le hanno detto che è scomparsa, sono riusciti a tenere questo segreto, almeno così scrivono i giornalisti dell’Alto Adige che pochi minuti fa hanno dato la notizia. Ladiè stata una delle ultime persone a vedere: il pomeriggio del 4 gennaio 2021 infatti si era recata come faceva spesso, a casa della mamma, 96 anni e seguita dalle badanti. Poi il rientro a casa e di lei nessun’altra notizia se non quelle date da, che a oggi è indagato con l’accusa di aver ucciso i suoi genitori. Un altro dolore quindi per la famiglia di, che perde anche la. Nel frattempo le indagini vanno avanti e si cerca di capire come e perchè ci sia arrivata quella traccia ...

