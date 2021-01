"La preparazione a future pandemie va presa sul serio, come la minaccia di una guerra" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Per evitare che le difficoltà di questo ultimo anno si ripetano, la preparazione alle future pandemie deve essere presa sul serio, così come per una minaccia di guerra”. Per Bill Gates è già tempo di prepararsi ad affrontare nuove minacce come quella del covid-19. Il filantropo sostiene siano necessari già da ora investimenti miliardari nello sviluppo scientifico, test di massa, un sistema di allarme pandemico mondiale e un team di primi soccorritori per malattie infettive, per non trovarsi nuovamente impreparati.Nella lettera annuale scritta dalla Bill and Melinda Gates Foundation, il miliardario ha invitato le nazioni ricche a investire decine di miliardi di dollari per prepararsi collettivamente alla prossima pandemia dopo quella ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Per evitare che le difficoltà di questo ultimo anno si ripetano, laalledeve esseresul, cosìper unadi”. Per Bill Gates è già tempo di prepararsi ad affrontare nuove minaccequella del covid-19. Il filantropo sostiene siano necessari già da ora investimenti miliardari nello sviluppo scientifico, test di massa, un sistema di allarme pandemico mondiale e un team di primi soccorritori per malattie infettive, per non trovarsi nuovamente impreparati.Nella lettera annuale scritta dalla Bill and Melinda Gates Foundation, il miliardario ha invitato le nazioni ricche a investire decine di miliardi di dollari per prepararsi collettivamente alla prossima pandemia dopo quella ...

