La crisi più pazza del mondo, Renzi sfoglia la margherita Conte l'agenda (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – "Conte ce la fa. Ma che dici? Non ce la fa, tocca a… Hai letto Berlusconi? Gentiloni? E Zingaretti? Poi c'è Renzi che inciucia con Di Maio…". A livello trasversale sono questi i discorsi che si raccolgono in Parlamento su quella che sempre più appare come non una crisi politica ma di nervi. Oggi cominciano le consultazioni al Colle, con i presidenti di Camera e Senato. Ma è domani che si entrerà nel vivo con la salita dei partiti politici, che spiegheranno, preciseranno, giureranno sulle loro intenzioni future.

francescoseghez : Per chi avesse ancora dubbi sul fatto che gli under 35 siano stati i più penalizzati dalla crisi in corso nel mondo… - robersperanza : Lo stato italiano entra con capitale pubblico in ReiThera, l’azienda di Castel Romano che sta sviluppando il vaccin… - marcodimaio : Al #Tg1 ho ribadito che @ItaliaViva non fa e non ha mai fatto una questione di nomi, ma di qualità delle risposte c… - adartwith : RT @flavagno: “C’è una forza con grandi numeri in Parlamento, a loro spetta in primo luogo fare un proposta autorevole per uscire dalla cri… - Marc_OTSS : RT @lageloni: Non è stata Italia viva ad aver aperto una crisi. È che Conte, all’improvviso non si sa perché, non aveva più i numeri. #dove… -

