Gazzetta | il Napoli si schiera con Gattuso Sei senatori guidano il patto con l’allenatore

La Gazzetta dello Sport parla di un patto di sei senatori con Gattuso. Insigne, Koulibaly, Demme, Ospina, Bakayoko, Manolas hanno giurato fedeltà all'allenatore. La squadra è dalla sua parte. La rosea scrive: "Dalla sua parte, a prescindere. Perché la responsabilità del momento non è soltanto dell'allenatore. In gioco non c'è solo il futuro di Rino Gattuso, ma il prestigio di tutto il Napoli. Ne hanno parlato, tecnico e giocatori, in un confronto dai toni decisi, ma moderati. Non c'è stato bisogno di alzare la voce, ciascuno per la propria parte sa di avere una porzione consistente di colpe per quanto sta accadendo". Bisogna agire e dare un segnale. E a farlo devono essere, subito, i senatori, che stanno deludendo.

