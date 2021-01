Diletta Leotta sparisce dai social. Colpa dell’amore? In realtà sta scappando - (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roberta Damiata Sono giorni che Diletta Leotta non compare sui social. Se prima si pensava che fosse una fuga d'amore, ora si comprende che è solo una fuga Sono tanti che in questi giorni si chiedono che fine abbia fatto Diletta Leotta. Soprattutto i suoi 7,4 milioni di follower che da giorni non hanno notizie della conduttrice di DAZN solitamente molto attiva e pronta a postare sui social qualsiasi cosa faccia. In un primo momento si era pensato ad una questione di cuore visto che il suo presunto fidanzato, l’attore turco Can Yaman, al momento è a Roma per la preparazione del kolossal "Sandokan" le cui riprese inizieranno in primavera inoltrata. Proprio oggi sono uscite, sul settimanale "Chi", le foto che riprendevano lei e Can durante una romantica cena nello stesso ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roberta Damiata Sono giorni chenon compare sui. Se prima si pensava che fosse una fuga d'amore, ora si comprende che è solo una fuga Sono tanti che in questi giorni si chiedono che fine abbia fatto. Soprattutto i suoi 7,4 milioni di follower che da giorni non hanno notizie della conduttrice di DAZN solitamente molto attiva e pronta a postare suiqualsiasi cosa faccia. In un primo momento si era pensato ad una questione di cuore visto che il suo presunto fidanzato, l’attore turco Can Yaman, al momento è a Roma per la preparazione del kolossal "Sandokan" le cui riprese inizieranno in primavera inoltrata. Proprio oggi sono uscite, sul settimanale "Chi", le foto che riprendevano lei e Can durante una romantica cena nello stesso ...

Notiziedi_it : Diletta Leotta sparisce dai social. Colpa dell’amore? In realtà sta scappando - celalturgut41 : @cansucanbaz_ Ahh Diletta Leotta ahh - febo287 : La #Diletta nazionale a cena con l'attore turco. Si ma dove e perché visto che i ristoranti sono chiusi da un bel p… - tuttopuntotv : Can Yaman e Diletta Leotta fanno sul serio: paparazzati di nuovo insieme #CanYaman #DilettaLeotta - infoitcultura : Can Yaman e Diletta Leotta di nuovo insieme: cena romantica e…! (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta Perché Diletta Leotta è sparita su Instagram Corriere dello Sport Diletta Leotta e Can Yaman di nuovo insieme: l'incontro segreto a Roma

Diletta Leotta e Can Yaman di nuovo insieme. Diletta Leotta, conduttrice sportiva Dazn pronta al debutto sul grande schermo e l’attore di “DayDreamer” Can Yaman si sono ...

Can Yaman e Diletta Leotta si rivedono: nuove foto, ma qualcosa non torna

Can Yaman e Diletta Leotta sembra proprio che facciano sul serio. Yaman invece è tutto il contrario e da sempre si guarda bene dal rendere pubblici momenti strettamente personali. Ed è proprio sul det ...

Diletta Leotta e Can Yaman di nuovo insieme. Diletta Leotta, conduttrice sportiva Dazn pronta al debutto sul grande schermo e l’attore di “DayDreamer” Can Yaman si sono ...Can Yaman e Diletta Leotta sembra proprio che facciano sul serio. Yaman invece è tutto il contrario e da sempre si guarda bene dal rendere pubblici momenti strettamente personali. Ed è proprio sul det ...