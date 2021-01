Covid, in Cina il tampone non è nasale: “Repulsione e disgusto” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Covid continua a tenere sotto scacco il mondo intero. In Cina nuovo tipo di tampone che non è nasale: reazioni di disgusto sui social Il Covid continua a tormentare… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ilcontinua a tenere sotto scacco il mondo intero. Innuovo tipo diche non è: reazioni disui social Ilcontinua a tormentare… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

HuffPostItalia : In Cina tamponi anali per verificare l’infezione da Covid - Corriere : Merkel accusa Xi Jinping: «Cina non è stata trasparente sul Covid» - LegaSalvini : CLAMOROSE NOVITÀ. LA CINA HA TACIUTO SUL COVID! - FerrazziMauro : RT @ilruttosovrano: Cina, tamponi anali per verificare l’infezione da Covid, la Regione Lombardia ha già fatto da sola avendo Fontana alla… - AscoltaNCretino : ..penso la cosa stia sfuggendo di mano.. -