Copa del Rey, Barça avanti col fiatone: 2 - 1 in rimonta sul Rayo (Di giovedì 28 gennaio 2021) La festa dopo il grande spavento. Altra serata complicata per il Barça, ma alla fine i catalani passano il turno grazie a un lampo allo scadere di De Jong, che piega la resistenza di un Rayo Vallecano ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 28 gennaio 2021) La festa dopo il grande spavento. Altra serata complicata per il, ma alla fine i catalani passano il turno grazie a un lampo allo scadere di De Jong, che piega la resistenza di unVallecano ...

livescore : x2 Primeira Liga ?????? x3 Premier League ???????????????? x1 FA Cup ???????????????? x4 League Cup ???????????????? x2 Community Shield ??… - FCBarcelona : ?? @RonaldKoeman analyzes the win over Cornellà in the Copa del Rey last 32. - SassuoloUS : In bocca al lupo agli amici argentini del @clublanus, impegnati domani nella finale di Copa @Sudamericana ?????? ??… - MARCAinENGLISH : Barcelona are into the Copa del Rey quarter-finals ?? - RSIsport : ?Clamorosa sconfitta contro l'ultima della classe per il Manchester United. Il City passa in testa alla Premier Lea… -

Ultime Notizie dalla rete : Copa del Copa del Rey, Barça avanti col fiatone: 2-1 in rimonta sul Rayo La Gazzetta dello Sport Messi And De Jong Seal Comeback Copa Del Rey Win Over Rayo

Ronald Koeman saw his Barcelona side come from behind to defeat Rayo Vallecano in the last 16 of the Copa del Rey.

Rayo Vallecano 1-2 Barcelona: Messi and De Jong seal Copa del Rey progress

Ronald Koeman saw his Barcelona side come from behind to defeat Rayo Vallecano in the last 16 of the Copa del Rey.

Ronald Koeman saw his Barcelona side come from behind to defeat Rayo Vallecano in the last 16 of the Copa del Rey.Ronald Koeman saw his Barcelona side come from behind to defeat Rayo Vallecano in the last 16 of the Copa del Rey.