Contagi a scuola: due docenti del Salernitano positivi al Covid (Di giovedì 28 gennaio 2021) Contagi a scuola: a Pastena finiscono in quarantena gli alunni e la maestra 25 gennaio 2021 Covid - 19: 1° decesso tra i Contagiati della casa di Albanella, nuovi positivi nel Salernitano tra cui un ... Leggi su salernotoday (Di giovedì 28 gennaio 2021): a Pastena finiscono in quarantena gli alunni e la maestra 25 gennaio 2021- 19: 1° decesso tra iati della casa di Albanella, nuovineltra cui un ...

TgrRaiFVG : San Daniele del Friuli, focolaio alle medie: scuola chiusa. Dopo alcuni contagi, uno screening ancora parziale ha f… - borghi_claudio : Scusate, tanto per sapere, arrivano ogni giorno dati di ogni tipo su quanti muoiono e come. Si può sapere per esemp… - HeisenbergKB : RT @TecnicaScuola: Covid, con gli alunni a scuola più contagi. Il professor Galli: l’indice Rt sale del 24%, come si fa a dire che è irrile… - galax64716705 : RT @TecnicaScuola: Covid, con gli alunni a scuola più contagi. Il professor Galli: l’indice Rt sale del 24%, come si fa a dire che è irrile… - TecnicaScuola : Covid, con gli alunni a scuola più contagi. Il professor Galli: l’indice Rt sale del 24%, come si fa a dire che è i… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi scuola Contagi a scuola, Serafini (Snals): “40% positivi tra studenti di 14-18 anni, ma dove è avvenuto il contagio?” Orizzonte Scuola Covid Toscana, 502 nuovi casi: giù i ricoveri. Poste, tornano orari pre coronavirus

Firenze, 27 gennaio 2021 - Ecco il bollettino di oggi 27 gennaio sul Covid in Toscana. Tutti i dati: calano le persone ricoverate. In Toscana raggiunte 100mila vaccinazioni "Abbia ...

Mascherine «mutanda» a scuola: perché sono odiate dagli studenti

Il post del maestro Corlazzoli condiviso da migliaia di genitori, esasperati perché devono ricomprare le mascherine ai figli, che ne portano pacchi inutilizzati a casa ...

Firenze, 27 gennaio 2021 - Ecco il bollettino di oggi 27 gennaio sul Covid in Toscana. Tutti i dati: calano le persone ricoverate. In Toscana raggiunte 100mila vaccinazioni "Abbia ...Il post del maestro Corlazzoli condiviso da migliaia di genitori, esasperati perché devono ricomprare le mascherine ai figli, che ne portano pacchi inutilizzati a casa ...