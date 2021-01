“Chiusura forzata e indennizzi non equi” Ecco chi fa causa a Conte e al governo

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Come se non bastassero le dimissioni fresche fresche e questi “responsabili” che non vogliono uscire fuori, ora perarriva un’altra brutta notizia. Lo staff di difendimi.com, piattaforma online creata allo scopo di rendere “la giustizia accessibile a tutti”, prepara un’azione legale controe contro ilper le chiusure forzate e glinon appropriati. “Va bene difendere la salute. Va bene istituire il lockdown. Ma lo Stato deve anche garantire la sopravvivenza delle aziende e versare un ‘giusto indennizzo’ a chi sta soffrendo la crisi economica provocata dalla pandemia da coronavirus”.Non bastano i ristori bis, ter, quater e via dicendo. L’idea è quella di chiedere a un giudice civile “di condannare ilal pagamento di almeno un’indennità” agli imprenditori. Una ...

Nuova tegola per Conte. L'iniziativa di un gruppo di legali per ottenere un giusto indennizzo: "I ristori non sono stati equi" ...