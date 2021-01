Cessione Inter | le strategie di Bc Partners | niente più mega acquisti | l’idea è puntate su calciatori di prospettiva

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) In casacontinua a tenere banco ladel club. La squadra di Antonio Conte è reduce dalla qualificazione in semifinale di Coppa Italia, 1-2 il risultato finale nel derby contro il Milan. Decisiva la perla su calcio di punizione di Eriksen, ma è risultata decisiva l’espulsione di Zlatan Ibrahimovic. In campionato i nerazzurri sono pienamente in lotta per lo scudetto, si preannuncia una lotta bellissima principalmente con Juventus e Milan, ma sono anche altre le squadre in lotta per il primo posto. In Europa invece il rendimento è stato negativo, l’non è riuscita a qualificarsi agli ottavi di Champions League, l’eliminazione in un girone abbordabile non è stata gradita dalla dirigenza, fallito anche il passaggio in Europa League. Ladell’, le ultime Un argomento ...