CALCIOMERCATO: Dzeko ormai è un caso, niente allenamenti con i compagni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il caso dell'attaccante bosniaco tiene banco in casa giallorossa. Fonseca ora gli nega di allenarsi con il resto del gruppo. Dzeko (Facebook)Dzeko fuori da ogni progetto tecnico legato alla società giallorossa. Il tecnico Fonseca ha deciso di negargli anche la possibilità di allenarsi con il resto della squadra. A questo punto, offerte permettendo, pare impossibile una sua permanenza alla Roma. Nelle ultime ore la situazione sembrava poter prevedere una ricucita tra tecnico e calciatore, ed invece la definitiva chiusura ed il calciatore ormai ai margini del progetto tecnico romanista. Sempre a Roma si attendono buone notizie da El Sharaawy. Il calciatore ancora positivo al covid, dovrebbe appena negativizzato effettuare le visite mediche ed entrare quindi a tutti gli effetti in rosa. Un arrivo ...

