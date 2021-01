Tommaso Zorzi litiga con Giulia Salemi e tira in ballo Francesco Monte: “Lui non mi voleva intorno. Dice che gli fanno schifo le donne che si baciano” (Di martedì 26 gennaio 2021) Sapevamo che prima o poi sarebbe successo, era solo questione di tempo e alla fine è arrivata la catfight tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. I due nonostante siano amici da molto tempo, l’anno scorso hanno discusso ed hanno messo in pausa il loro rapporto per diversi mesi. La miccia che ha fatto esplodere la bomba è stata la scelta fatta ieri sera da Giulia su chi non mandare al televoto per la finale. La milanese ha deciso di togliere questa possibilità a Tommaso Zorzi e si è giustificata Dicendo che lui sarebbe comunque arrivato al traguardo. Tommy non ha preso bene questa motivazione ed è sbottato. “Ok che hai scelto l’amore e non l’amico, ma allora perché Dice da settimane che siamo migliori amici fuori dal GF Vip? Ha fatto la ... Leggi su biccy (Di martedì 26 gennaio 2021) Sapevamo che prima o poi sarebbe successo, era solo questione di tempo e alla fine è arrivata la catfight tra. I due nonostante siano amici da molto tempo, l’anno scorso hanno discusso ed hanno messo in pausa il loro rapporto per diversi mesi. La miccia che ha fatto esplodere la bomba è stata la scelta fatta ieri sera dasu chi non mandare al televoto per la finale. La milanese ha deciso di togliere questa possibilità ae si è giustificatando che lui sarebbe comunque arrivato al traguardo. Tommy non ha preso bene questa motivazione ed è sbottato. “Ok che hai scelto l’amore e non l’amico, ma allora perchéda settimane che siamo migliori amici fuori dal GF Vip? Ha fatto la ...

trash_italiano : Il sottopancia “CECILIA CAPRIOTTI E LA GUERRA CON LA TATA DI TOMMASO ZORZI” ?? #noneladurso - trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - trash_italiano : Grande Fratello Vip: polemica sul web per una frase molto sospetta della regia su Tommaso Zorzi – VIDEO - StraNotizie : Tommaso Zorzi litiga con Giulia Salemi e tira in ballo Francesco Monte: “Lui non mi voleva intorno. Dice che gli fa… - emmafelici1 : Tommaso Zorzi è la Gregoraci della stanza blu. Quando se ne andrà , sono convinta che cambieranno un po’ tutti ( in positivo ) #prelemi -