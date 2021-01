Sgarbi condannato: diffamò Virginia Raggi. La sindaca se ne vanta: lui è un bullo da salotto… (Di martedì 26 gennaio 2021) Vittorio Sgarbi condannato per diffamazione: dovrà pagare una multa di mille euro e una provvisionale di 10 mila euro per diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti della sindaca di Roma Virginia Raggi. I fatti riguardano un video pubblicato online nel dicembre del 2016 in cui il critico rivolgeva frasi offensive in merito alle capacità politiche della Raggi, oggi presente in aula. Sgarbi condannato e la querela della sindaca per un video del 2016 Lo stesso Sgarbi raccontò in un video su Fb della querela da parte di Virginia Raggi. “Ho detto che è un’incapace ma le ho riconosciuto onestà intellettuale. Lei mi ha querelato lo stesso, ma io sono contento”. Un video che gli aveva ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) Vittorioper diffamazione: dovrà pagare una multa di mille euro e una provvisionale di 10 mila euro per diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti delladi Roma. I fatti riguardano un video pubblicato online nel dicembre del 2016 in cui il critico rivolgeva frasi offensive in merito alle capacità politiche della, oggi presente in aula.e la querela dellaper un video del 2016 Lo stessoraccontò in un video su Fb della querela da parte di. “Ho detto che è un’incapace ma le ho riconosciuto onestà intellettuale. Lei mi ha querelato lo stesso, ma io sono contento”. Un video che gli aveva ...

virginiaraggi : Oggi Sgarbi condannato per diffamazione aggravata nei miei confronti. Il clima di barbarie e volgarità che personag… - Adnkronos : Diffamò la sindaca #Raggi, condannato #Sgarbi - IlConte190121IT : RT @virginiaraggi: Oggi Sgarbi condannato per diffamazione aggravata nei miei confronti. Il clima di barbarie e volgarità che personaggi co… - gracco63 : RT @virginiaraggi: Oggi Sgarbi condannato per diffamazione aggravata nei miei confronti. Il clima di barbarie e volgarità che personaggi co… - CastellinoLuigi : RT @virginiaraggi: Oggi Sgarbi condannato per diffamazione aggravata nei miei confronti. Il clima di barbarie e volgarità che personaggi co… -