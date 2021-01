Rintracciate le due adolescenti in fuga conosciutesi su TikTok (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Prima l'influencer e poi l'amica: i genitori riabbracciano nello stesso giorno le due adolescenti toscane che si erano allontanate da casa da 11 giorni. I carabinieri di Pinerolo, nel Torinese, hanno rintracciato dopo lunghe ricerche la sedicenne di Reggello, Selen Jennifer Castillo, che aveva fatto perdere le sue tracce senza cellulare né documenti assieme a una diciassettenne di Pontedera, influencer su TikTok, conosciuta online. La segnalazione è arrivata dai carabinieri della Compagnia di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, che avevano diramato le ricerche in tutta Italia. L'amica era rientrata a casa lunedì mattina con un treno da Bologna. È stata la stessa madre a renderlo noto. Selen aveva, invece, fatto perdere le tracce il 14 gennaio, dopo aver lasciato alla madre un bigliettino: “Starò bene. O da papi o da un'amica. Appena trovo un telefono ti ... Leggi su agi (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Prima l'influencer e poi l'amica: i genitori riabbracciano nello stesso giorno le duetoscane che si erano allontanate da casa da 11 giorni. I carabinieri di Pinerolo, nel Torinese, hanno rintracciato dopo lunghe ricerche la sedicenne di Reggello, Selen Jennifer Castillo, che aveva fatto perdere le sue tracce senza cellulare né documenti assieme a una diciassettenne di Pontedera, influencer su TikTok, conosciuta online. La segnalazione è arrivata dai carabinieri della Compagnia di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, che avevano diramato le ricerche in tutta Italia. L'amica era rientrata a casa lunedì mattina con un treno da Bologna. È stata la stessa madre a renderlo noto. Selen aveva, invece, fatto perdere le tracce il 14 gennaio, dopo aver lasciato alla madre un bigliettino: “Starò bene. O da papi o da un'amica. Appena trovo un telefono ti ...

statodelsud : Rintracciate le due adolescenti in fuga conosciutesi su TikTok - Pino__Merola : Rintracciate le due adolescenti in fuga conosciutesi su TikTok - fisco24_info : Rintracciate le due adolescenti in fuga conosciutesi su TikTok : AGI - Prima l'influencer e poi l'amica: i genitori… - controradio : Rintracciate le due ragazze In fuga dopo conoscenza su Tik Tok - - simcopter : RT @ultimenotizie: Due ragazze comasche di 14 anni, amiche e compagne di scuola sono scappate da casa perché 'esasperate' dal #lockdown. La… -

Ultime Notizie dalla rete : Rintracciate due Rintracciate le due ragazze In fuga dopo conoscenza su Tik Tok Controradio Rintracciate le due adolescenti in fuga conosciutesi su TikTok

AGI - Prima l’influencer e poi l’amica: i genitori riabbracciano nello stesso giorno le due adolescenti toscane che si erano allontanate da casa da 11 giorni. I carabinieri di Pinerolo, nel Torinese, ...

Rintracciate le due ragazze In fuga dopo conoscenza su Tik Tok

Rintracciate le due ragazze In fuga dopo conoscenza su Tik Tok. La sedicenne è stata ritrovata stasera. La diciassettenne era tornata a casa stamattina ...

AGI - Prima l’influencer e poi l’amica: i genitori riabbracciano nello stesso giorno le due adolescenti toscane che si erano allontanate da casa da 11 giorni. I carabinieri di Pinerolo, nel Torinese, ...Rintracciate le due ragazze In fuga dopo conoscenza su Tik Tok. La sedicenne è stata ritrovata stasera. La diciassettenne era tornata a casa stamattina ...