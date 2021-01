Parma | continui contatti con la Roma per Fazio | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ilvuole un difensore e il primo nome sulla lista è Federico. Icon lacontinuano ma c’è da convincere il giocatore Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, ilè in continuo contatto con laper chiudere l’acquisto del difensore argentino Federico. Le parti hanno trovato un principio di accordo ma, che ha ancora un anno e mezzo di contratto con i giallorossi, al momento non è convinto di trasferirsi in gialloblu. Leggi su Calcionews24.com