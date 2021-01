Paola Taverna subissata di fischi sul web. “Parli come Casini, ma non ti vergogni?” (Di martedì 26 gennaio 2021) A scatenarli è stato un tweet, apparso provocatorio, in cui Paola Taverna si schierava a fianco di Giuseppe Conte. Eccolo: “È un momento difficile e per questo non possiamo arrenderci proprio adesso. I cittadini hanno bisogno della politica, quella vera, quella seria. Noi siamo al suo fianco Presidente Giuseppe Conte, ora più che mai!”. Paola Taverna ricoperta di critiche: andatevene! La politica vera, quella seria. La frase non è apparsa credibile, in bocca alla senatrice grillina che sempre si è distinta per un linguaggio verace e barricadero. Abbandonato dopo la promozione alla vicepresidenza del Senato. Ora quel volto movimentista si è trasformato: il M5S appare disposto a tutto pur di mantenersi a galla, pur di non abbandonare Palazzo Chigi. Ma chiamare tutto ciò politica vera, definire il suk “politica seria” è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) A scatenarli è stato un tweet, apparso provocatorio, in cuisi schierava a fianco di Giuseppe Conte. Eccolo: “È un momento difficile e per questo non possiamo arrenderci proprio adesso. I cittadini hanno bisogno della politica, quella vera, quella seria. Noi siamo al suo fianco Presidente Giuseppe Conte, ora più che mai!”.ricoperta di critiche: andatevene! La politica vera, quella seria. La frase non è apparsa credibile, in bocca alla senatrice grillina che sempre si è distinta per un linguaggio verace e barricadero. Abbandonato dopo la promozione alla vicepresidenza del Senato. Ora quel volto movimentista si è trasformato: il M5S appare disposto a tutto pur di mantenersi a galla, pur di non abbandonare Palazzo Chigi. Ma chiamare tutto ciò politica vera, definire il suk “politica seria” è ...

'Io non so' n' politico'. Paola Taverna

