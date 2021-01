Non resto indifferente davanti agli esclusi

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 26 gennaio 2021) Maria Sorbi La civilista Chiara Tacchi ha fondato un ente per chi è in difficoltà economiche Non solo problemi di portafoglio: spesso le persone più fragili non osano nemmeno andare dall'avvocato. Per soggezione. O solo perché sono da sempre abituate a perdere e sopportare. Anche per questo Chiara Tacchi, avvocato civilista, ha fondato l'associazione «La giustizia degli Ultimi» a Gallarate, provincia di Varese. Avvocato Tacchi, cosa l'ha spinta a fondare un'associazione che offre sostegno giudiziario a chi non si può permettere di pagare? «Mi sono trovata a contatto spesso con persone che soffrono per le ingiustizie subite. Al loro dolore non sono mai statané mi sono mai abituata. Sia come essere umano sia come professionista sia come potenziale ultimo, per usare l'espressione che è nel nome dell'associazione. La consapevolezza che la ...