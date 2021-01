**Governo: Rosato, 'Conte? nessun veto ma serve esecutivo più solido'** (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Conte? Noi mai abbiamo messo veti su nessuno. Non lo abbiamo fatto a dicembre, né in aula quando ci siamo astenuti e non lo facciamo neanche adesso". Lo dice Ettore Rosato di Iv a Rainews. Ma, aggiunge, "serve un governo più solido. Questo governo non aveva più un programma" si andava avanti solo "con decreti di emergenza" e anche su questi "con grande fatica". Ora "se si trova una sintesi sulle questioni programmatiche principali, prima fra tutte il Recovery", una soluzione si trova. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "? Noi mai abbiamo messo veti suo. Non lo abbiamo fatto a dicembre, né in aula quando ci siamo astenuti e non lo facciamo neanche adesso". Lo dice Ettoredi Iv a Rainews. Ma, aggiunge, "un governo più. Questo governo non aveva più un programma" si andava avanti solo "con decreti di emergenza" e anche su questi "con grande fatica". Ora "se si trova una sintesi sulle questioni programmatiche principali, prima fra tutte il Recovery", una soluzione si trova.

Questa mattina di martedì 26 gennaio 2021 il governo Conte-bis è terminato, alle ore nove. Il momento peggiore per una crisi di governo. Ed anche durante questa manovra, c’è chi entra, e chi fa spazio ...

