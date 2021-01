Gf Vip, Tommaso Zorzi medita di lasciare la casa: ecco quando (Di martedì 26 gennaio 2021) L’influencer dopo l’incontro con Francesco Oppini inizia a pensare di lasciare il Grande Fratello Vip, dopo la notizia della data finale data ieri durante la diretta Ieri sera una super sorpresa per Tommaso Zorzi che ha potuto rivedere l’amico Francesco Oppini, il quale lo ha supportato ancora una volta, dicendogli che lo appoggerà in qualsiasi sua decisione finale. Zorzi ha ammesso di aver vissuto momenti difficili nella casa legati all’ansia, patologia di cui soffre, ma di essere comunque riuscito a controllarla. Ma dopo l’incontro e la fine della puntata, ha iniziato a ragionare con Maria Teresa Ruta sulle parole dette dall’amico durante la conversazione. “Mi hanno fatto strano le parole di Francesco, o vuol dire bene bene o male male, forse mi voleva dire che è il caso che io esca” ha detto ... Leggi su 361magazine (Di martedì 26 gennaio 2021) L’influencer dopo l’incontro con Francesco Oppini inizia a pensare diil Grande Fratello Vip, dopo la notizia della data finale data ieri durante la diretta Ieri sera una super sorpresa perche ha potuto rivedere l’amico Francesco Oppini, il quale lo ha supportato ancora una volta, dicendogli che lo appoggerà in qualsiasi sua decisione finale.ha ammesso di aver vissuto momenti difficili nellalegati all’ansia, patologia di cui soffre, ma di essere comunque riuscito a controllarla. Ma dopo l’incontro e la fine della puntata, ha iniziato a ragionare con Maria Teresa Ruta sulle parole dette dall’amico durante la conversazione. “Mi hanno fatto strano le parole di Francesco, o vuol dire bene bene o male male, forse mi voleva dire che è il caso che io esca” ha detto ...

