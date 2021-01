Facebook News arriva anche in Europa, quando toccherà all’Italia? (Di martedì 26 gennaio 2021) Si chiama Facebook News l’ultima frontiera delle notizie sulla piattaforma biancoblu di Marck Zuckerberg. Mentre il social network è sempre più impegnato nel combattere la piaga della disinformazione e delle fake News, la nuova sezione lanciata negli Stati Uniti nell’autunno del 2019 sbarca finalmente anche in Europa varcando i confini USA. In particolare, Facebook News è arrivato nel Regno Unito, e si propone come una sezione creata per essere il “luogo dedicato per le notizie su Facebook” con contenuti originali – e non – realizzati dalle diverse testate giornalistiche coinvolte. Un elenco che include grandi editori del calibro di The Economist, The Guardian, The Independent, Vogue, ma pure realtà più piccole e locali, a cui nel ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Si chiamal’ultima frontiera delle notizie sulla piattaforma biancoblu di Marck Zuckerberg. Mentre il social network è sempre più impegnato nel combattere la piaga della disinformazione e delle fake, la nuova sezione lanciata negli Stati Uniti nell’autunno del 2019 sbarca finalmenteinvarcando i confini USA. In particolare,to nel Regno Unito, e si propone come una sezione creata per essere il “luogo dedicato per le notizie su” con contenuti originali – e non – realizzati dalle diverse testate giornalistiche coinvolte. Un elenco che include grandi editori del calibro di The Economist, The Guardian, The Independent, Vogue, ma pure realtà più piccole e locali, a cui nel ...

