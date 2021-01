Caserta | 22enne affetta da deficit cognitivo violentata e filmata | “Dai la colpa a tuo padre”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 gennaio 2021) L’orrore è avvenuto a Maddaloni, in provincia di. Una ragazzaè stata picchiata,ripetutamente eda tre aggressori. Le violenze sono durate tre giorni, al termine dei quali ha fatto improvvisamente ritorno a casa. Gli abusi sulla– Durante il periodo di reclusione durato tre giorni, la giovanedi Maddaloni è stata trattenuta nell’abitazione di uno dei tre aggressori. Le violenze sono state orribili, e non si sono fermate neanche davanti aldi cui èla ragazza. Ilaveva denunciato la sua scomparsa in commissariato, quando poi il terzo giorno ha fatto ...