Brindisi: arrestate due persone per l'omicidio di Sonia Nacci, 43enne di Ceglie Messapica (Di martedì 26 gennaio 2021) Due persone sono state arrestate per l'omicidio di Sonia Nacci, 43enne di Ceglie Messapica (Brindisi), morta il 22 dicembre scorso. La donna morì in ospedale, a Taranto, dopo essere stata sottoposta a intervento chirurgico per l'asportazione della milza. Lesioni che i medici ritennero conseguenti a un'aggressione. Le ordinanze di custodia cautelare sono state firmate dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brindisi. Alle 10.15 il comandante della compagnia illustrerà i particolari dell'operazione, in videoconferenza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

