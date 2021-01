1 minuto in Borsa 26 gennaio 2021

Leggi su quifinanza

(Di martedì 26 gennaio 2021) (Tele) – Ottima seduta di Piazza Affari, che svetta rispetto alla prestazione in rosso degli euro listini. Settore immobiliare (+2,35%) in buona luce sul listino milanese. Lo Spread si riduce, attestandosi a +119 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,62%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, annunciati nel Regno Unito il dato sul Tasso di Disoccupazione, pari a 5%, e il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che si attesta su 7.000 unità. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia consumatori. Sempre negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa degli Ordini beni durevoli. Si attende un avvio negativo per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a ...