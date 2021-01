Vaccino Covid, la conferma di Sileri: «Slitta per gli over 80» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Vaccino Covid in prima linea con somministrazioni che si adeguano ad un ritardo su tutta la linea e la conferma di Sileri. Ecco le novità. Le parole di Sileri Il programma di somministrazione dei vaccini coronavirus hanno subito un rallentamento e uno Slittamento dovuto a due mesi in totale di ritardo in Italia. Pfizer e AstraZeneca non sono riusciti a seguire la tabella di marcia comunicata in precedenza tanto da mandare la Unione Europea in crisi. Non è solo una corsa contro il tempo per fermare la pandemia, ma anche per il timore di tutte le varianti che stanno emergendo in questo periodo: secondo i dati infatti sono molto veloci nel contagio e altamente mortali. Il Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri ha evidenziato che dalla prossima settimana si tornerà a ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 25 gennaio 2021)in prima linea con somministrazioni che si adeguano ad un ritardo su tutta la linea e ladi. Ecco le novità. Le parole diIl programma di somministrazione dei vaccini coronavirus hanno subito un rallentamento e unomento dovuto a due mesi in totale di ritardo in Italia. Pfizer e AstraZeneca non sono riusciti a seguire la tabella di marcia comunicata in precedenza tanto da mandare la Unione Europea in crisi. Non è solo una corsa contro il tempo per fermare la pandemia, ma anche per il timore di tutte le varianti che stanno emergendo in questo periodo: secondo i dati infatti sono molto veloci nel contagio e altamente mortali. Il Vice Ministro della Salute Pierpaoloha evidenziato che dalla prossima settimana si tornerà a ...

