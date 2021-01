Traffico Roma del 25-01-2021 ore 17:30 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione aumentano gli spostamenti ma senza particolari problemi sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra la Pontina è la Tuscolana treni interna consueto Traffico tra Cassia bis Settebagni e tra Nomentana e Prenestina prudenza sulla diramazione Roma Nord dove un incidente nell’ultima ora ha rallentato gli spostamenti tra Settebagni e lega a chi proviene dall’autostrada del Sole circolazione sostenuta su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni proseguendo sulla tangenziale est e si rallenta via dei Monti Tiburtini e lo svincolo A24 in direzione viale Castrense costanti di rallentamenti nell’orario di punta a causa dei lavori sul viadotto della Magliana all’altezza di via del Cappellaccio tutti e due i sensi di marcia Ma Maggiore ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione aumentano gli spostamenti ma senza particolari problemi sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra la Pontina è la Tuscolana treni interna consuetotra Cassia bis Settebagni e tra Nomentana e Prenestina prudenza sulla diramazioneNord dove un incidente nell’ultima ora ha rallentato gli spostamenti tra Settebagni e lega a chi proviene dall’autostrada del Sole circolazione sostenuta su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni proseguendo sulla tangenziale est e si rallenta via dei Monti Tiburtini e lo svincolo A24 in direzione viale Castrense costanti di rallentamenti nell’orario di punta a causa dei lavori sul viadotto della Magliana all’altezza di via del Cappellaccio tutti e due i sensi di marcia Ma Maggiore ...

