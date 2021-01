Sanremo 2021, i programmi del daytime non traslocano al teatro Ariston: i motivi (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’edizione del Festival di Sanremo 2021 sarà sicuramente atipica. A causa della pandemia da Coronavirus, che purtroppo continua a imperversare in tutto il mondo, ci saranno delle modifiche sostanziali apportate alla competizione canora più importante della storia della musica. Dopo aver annunciato che il Festival si farà e andrà in onda dal 2 al 6 marzo, stanno sorgendo molte domande in merito alla presenza di pubblico, ospiti e giornalisti in sala. Considerando il polverone sollevato sulla vicenda, pare si sia deciso di apportare delle modifiche significative quest’anno, che coinvolgono anche i programmi del daytime. Le restrizioni apportate a Sanremo 2021 Il Festival di Sanremo 2021 si svolgerà con numerose restrizioni e cambiamenti rispetto al ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’edizione del Festival disarà sicuramente atipica. A causa della pandemia da Coronavirus, che purtroppo continua a imperversare in tutto il mondo, ci saranno delle modifiche sostanziali apportate alla competizione canora più importante della storia della musica. Dopo aver annunciato che il Festival si farà e andrà in onda dal 2 al 6 marzo, stanno sorgendo molte domande in merito alla presenza di pubblico, ospiti e giornalisti in sala. Considerando il polverone sollevato sulla vicenda, pare si sia deciso di apportare delle modifiche significative quest’anno, che coinvolgono anche idel. Le restrizioni apportate aIl Festival disi svolgerà con numerose restrizioni e cambiamenti rispetto al ...

Radio1Rai : 'Si diceva che ne saremmo usciti migliori: cosa che non è avvenuta. Ho provato sconforto, #NoSatisfaction descrive… - RaiPlay : Vi erano mancati? ?? Il direttore artistico del 71° Festival di Sanremo Amadeus, Fiorello e il mitico Vincenzo Molli… - chetempochefa : -'Ma Sanremo si fa o no?' -'Io credo che il 2021 sarà la fine della mia carriera... sarà i disastro totale perché q… - nicole_cuda : RT @itsmwengo: Io che aspetto Sanremo 2021 - tuttopuntotv : Sanremo 2021, i programmi del daytime non traslocano al teatro Ariston: i motivi #sanremo2021 #Sanremo -