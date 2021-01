Ritardo vaccini, l'Avvocatura di Stato invia una diffida a Pfizer (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'Avvocatura di Stato ha inviato a Pfizer, per conto del Commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri, una diffida 'ad adempiere ai propri obblighi contrattuali relativi alla mancata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'dihato a, per conto del Commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri, una'ad adempiere ai propri obblighi contrattuali relativi alla mancata ...

matteosalvinimi : Bisogna aspettare un vice-ministro a Domenica In per scoprire che il governo è in ritardo di settimane sul piano va… - matteosalvinimi : #Arcuri. Un membro del suo staff arrestato per ‘ndrangheta, bandi per mascherine sotto inchiesta, segnalazioni di B… - LegaSalvini : ?????? ARCURI CI HA PRESO IN GIRO ANCHE SUI CENTRI PER I VACCINI - ElGuappo6 : RT @matteosalvinimi: #Arcuri. Un membro del suo staff arrestato per ‘ndrangheta, bandi per mascherine sotto inchiesta, segnalazioni di Bank… - checcefrega : Ma sì a noi che checcefrega di lavorare per i ristori, per le attività ancora chiuse, per i vaccini in ritardo, ma… -