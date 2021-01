Olija | l' affascinante action fantasy di Devolver Digital in azione nel trailer di lancio

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Skeleton Crew Studio e, in collaborcon Wizz e CRCR (My Friend Pedro, Carrion) hanno rivelato ildianimato diprima dell'uscita su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One il 28 gennaio. "è un gioco incentrato sulle avventure di Faraday, un naufrago intrappolato nel misterioso paese di Terraphage. Armato di un leggendario arpione, insieme agli altri naufraghi tenterà di fuggire da quel luogo ostile per tornare nella madrepatria", si legge nella descrizione ufficiale. "Tra avventurose esplorazioni, vicende imprevedibili e combattimenti brutali, scoprirai uno strano mondo e i suoi abitanti, tra cui, una donna enigmatica alla quale Faraday si legherà sempre più. Ispirato ai racconti di cappa e ...