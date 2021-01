Modena, sabato sera di follia: rissa tra giovani e aggressione ai Carabinieri (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ennesima rissa tra adolescenti: questa volta è accaduto a Modena nella zona di Piazza Matteotti. Aggrediti anche i Carabinieri intervenuti per sedare la lite. I militari sono stati colpiti da un 22enne che successivamente è stato arrestato da una Volante della Polizia giunta sul posto. rissa tra adolescenti a Modena Il fatto è avvenuto sabato sera intorno alle 21.30, con pochissimi testimoni, in quanto la città era deserta causa restrizioni anti Covid. Secondo quanto raccontato dal proprietario di una pizzeria – unica attività ancora aperta – alla ‘Gazzetta di Modena’, tutto si è svolto nel giro di pochi minuti. “C’erano tanti giovani. Alcuni si picchiavano ed altri restavano a guardare. In tutto saranno state una cinquantina di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ennesimatra adolescenti: questa volta è accaduto anella zona di Piazza Matteotti. Aggrediti anche iintervenuti per sedare la lite. I militari sono stati colpiti da un 22enne che successivamente è stato arrestato da una Volante della Polizia giunta sul posto.tra adolescenti aIl fatto è avvenutointorno alle 21.30, con pochissimi testimoni, in quanto la città era deserta causa restrizioni anti Covid. Secondo quanto raccontato dal proprietario di una pizzeria – unica attività ancora aperta – alla ‘Gazzetta di’, tutto si è svolto nel giro di pochi minuti. “C’erano tanti. Alcuni si picchiavano ed altri restavano a guardare. In tutto saranno state una cinquantina di ...

Modena. Sabato sera via Emilia come il Far West Maxi rissa e aggressione ai carabinieri

Modena, sabato sera di follia: rissa tra giovani e aggressione ai Carabinieri

Ancora una rissa tra adolescenti: questa volta è accaduto a Modena nella zona centrale. Arrestato un 22enne che ha aggredito i Carabinieri ...

Ancora una rissa tra adolescenti: questa volta è accaduto a Modena nella zona centrale. Arrestato un 22enne che ha aggredito i Carabinieri ...