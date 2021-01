Mina Settembre, tra i ‘protagonisti’ della fiction di Rai1 c’è una bellezza di Napoli (FOTO) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Record di ascolti su Rai1 tv nella serata in cui La Galleria Borbonica era protagonista di una delle puntate di Mina Settembre, la nuova fiction targata Rai, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Il terzo appuntamento con le storie che vedono come protagonista Serena Rossi, ha totalizzato 6.254.000 spettatori pari al 24.9% di share. Le vicende dell’appassionante miniserie hanno portato Serena Rossi, nei panni dell’assistente sociale Mina Settembre, ad inoltrarsi nei meandri della Galleria Borbonica in via Morelli, scoprendone il fascino misterioso e la bellezza che parla di storia e di leggende. E insieme a lei avranno avuto modo di ammirarla anche gli oltre 6 milioni di telespettatori in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Record di ascolti sutv nella serata in cui La Galleria Borbonica era protagonista di una delle puntate di, la nuovatargata Rai, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Il terzo appuntamento con le storie che vedono come protagonista Serena Rossi, ha totalizzato 6.254.000 spettatori pari al 24.9% di share. Le vicende dell’appassionante miniserie hanno portato Serena Rossi, nei panni dell’assistente sociale, ad inoltrarsi nei meandriGalleria Borbonica in via Morelli, scoprendone il fascino misterioso e lache parla di storia e di leggende. E insieme a lei avranno avuto modo di ammirarla anche gli oltre 6 milioni di telespettatori in ...

