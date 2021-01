Maria De Filippi tra maschilismo e tristezza: il difficile rapporto con il nonno (Di lunedì 25 gennaio 2021) Maria De Filippi a C’è posta per te ha parlato del difficile rapporto che c’era tra lei ed il nonno. Soprattutto dopo lo strano testamento lasciato. M. De Filippi (Instagram)Maria De Filippi è una delle più famose conduttrici televisive, nonché autrice e produttrice. La sua carriera comincia nel 1992, quando su Canale 5 gli viene affidata la conduzione del programma Amici. Riesce a consolidare la sua fama presentando e producendo diversi programmi divenuti poi trasmissioni di punta delle reti Mediaset. Tra le più famose possiamo ricordare Uomini e Donne, Temptation Island, Tu Si Que Vales e Amici di Maria De Filippi. C’è Posta per te però nonostante le tante disavventure che le sono capitare resterà ... Leggi su kronic (Di lunedì 25 gennaio 2021)Dea C’è posta per te ha parlato delche c’era tra lei ed il. Soprattutto dopo lo strano testamento lasciato. M. De(Instagram)Deè una delle più famose conduttrici televisive, nonché autrice e produttrice. La sua carriera comincia nel 1992, quando su Canale 5 gli viene affidata la conduzione del programma Amici. Riesce a consolidare la sua fama presentando e producendo diversi programmi divenuti poi trasmissioni di punta delle reti Mediaset. Tra le più famose possiamo ricordare Uomini e Donne, Temptation Island, Tu Si Que Vales e Amici diDe. C’è Posta per te però nonostante le tante disavventure che le sono capitare resterà ...

