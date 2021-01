Mara Venier confessa una tresca giovanile con un noto collega: grande sorpresa in studio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Teo Mammuccari, ospite a Domenica In, rivela un gossip inedito su Mara Venier e Jerry Scotti: cosa c’è stato fra i due? Ospitata a dir poco scoppiettante quella di Teo Mammuccari a Domenica In, dove a farla da protagonista non sono state solo le battute e gli sfottò fra il conduttore romano e zia Mara, ma anche un retroscena inedito rivelato dalla conduttrice sotto la pressione di Mammuccari. Flirt fra Mara Venier e Gerry Scotti Nel salotto televisivo di Rai Uno la Venier ha passato in rassegna alcuni episodi risalenti all’inizio della carriera di Mammuccari, per poi scherzare sulla collaborazione fra i due per il programma Tu Si Que Vales, durante il quale avvenne una litigata furiosa: “Abbiamo litigato come dei matti, ti ricordi?”, ha domandato la ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Teo Mammuccari, ospite a Domenica In, rivela un gossip inedito sue Jerry Scotti: cosa c’è stato fra i due? Ospitata a dir poco scoppiettante quella di Teo Mammuccari a Domenica In, dove a farla da protagonista non sono state solo le battute e gli sfottò fra il conduttore romano e zia, ma anche un retroscena inedito rivelato dalla conduttrice sotto la pressione di Mammuccari. Flirt frae Gerry Scotti Nel salotto televisivo di Rai Uno laha passato in rassegna alcuni episodi risalenti all’inizio della carriera di Mammuccari, per poi scherzare sulla collaborazione fra i due per il programma Tu Si Que Vales, durante il quale avvenne una litigata furiosa: “Abbiamo litigato come dei matti, ti ricordi?”, ha domandato la ...

