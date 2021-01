Libre Sense | il test del sensore che monitora la glicemia

(Di lunedì 25 gennaio 2021) L’indicatore del carburante segna che il serbatoio è pieno e sono pronto a partire. Non sto parlando di un’auto: il carburante è il glucosio che circola nel mio sangue, mentre l’indicatore è l’app Supersapiens che, grazie albluetoothdi Abbott applicato al braccio sinistro, ha un filo diretto con il mio organismo e mi24 ore su 24. Sono passati 13 giorni. Ancora uno e il piccolo disco circolare esaurirà la sua autonomia per poi spegnersi, volendo per essere sostituito con un altro. Nel frattempo è rimasto saldamente al suo posto, quasi invisibile e impossibile da avvertire nonostante il piccolo ago che necessariamente affonda (seppur di poco) sotto la pelle. Anche solo considerando quanto mi agito la notte mentre dormo, devo ammettere che non ci avrei scommesso. Il ...

