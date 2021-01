Leucemia linfoblastica Philadelphia positiva, una nuova terapia aumenta la sopravvivenza (Di lunedì 25 gennaio 2021) Prima dell’avvento dei farmaci basati sugli inibitori delle tirosin chinasi, la leucemia linfoblastica “Philadelphia positiva” era considerata una delle forme di leucemia a prognosi peggiore. Ora, al Policlinico di Milano, è in fase di sperimentazione una nuova terapia che permetterebbe “una sopravvivenza globale del 95% a 18 mesi”, un successo che migliora significativamente i risultati delle cure ad oggi applicate. Leggi su vanityfair (Di lunedì 25 gennaio 2021) Prima dell’avvento dei farmaci basati sugli inibitori delle tirosin chinasi, la leucemia linfoblastica “Philadelphia positiva” era considerata una delle forme di leucemia a prognosi peggiore. Ora, al Policlinico di Milano, è in fase di sperimentazione una nuova terapia che permetterebbe “una sopravvivenza globale del 95% a 18 mesi”, un successo che migliora significativamente i risultati delle cure ad oggi applicate.

