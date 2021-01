L’Emilia-Romagna non ci sta: “Rosso scuro? Non c’è rischio” (Di lunedì 25 gennaio 2021) BOLOGNA – La Regione frena sul ‘rosso scuro’ assegnato dalla Ue all’Emilia-Romagna. “Si sta parlando di un’ipotesi“, precisa l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini. “E comunque, l’Emilia-Romagna, con i dati attuali, non correrebbe certo il rischio di entrare a livello europeo in zona rosso scuro, ammesso che l’ennesima sfumatura cromatica possa essere il miglior modo per contrastare l’epidemia”. A oggi, infatti, il “numero cumulativo di positivi ogni 100.000 abitanti, sia nel corso della settimana tra il 18 e il 24 gennaio, sia nelle due precedenti -cioè tra il 4 e il 17 gennaio- ha fatto registrare cifre più basse della soglia di 500 indicata in questa proposta dell’Unione europea”. Viale Aldo Moro insomma non ci sta alla collocazione che riserverebbe alla regione (insieme a Veneto e Friuli Venezia-Giulia) nella nuova mappa del contagio in Ue realizzata dal centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Leggi su dire (Di lunedì 25 gennaio 2021) BOLOGNA – La Regione frena sul ‘rosso scuro’ assegnato dalla Ue all’Emilia-Romagna. “Si sta parlando di un’ipotesi“, precisa l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini. “E comunque, l’Emilia-Romagna, con i dati attuali, non correrebbe certo il rischio di entrare a livello europeo in zona rosso scuro, ammesso che l’ennesima sfumatura cromatica possa essere il miglior modo per contrastare l’epidemia”. A oggi, infatti, il “numero cumulativo di positivi ogni 100.000 abitanti, sia nel corso della settimana tra il 18 e il 24 gennaio, sia nelle due precedenti -cioè tra il 4 e il 17 gennaio- ha fatto registrare cifre più basse della soglia di 500 indicata in questa proposta dell’Unione europea”. Viale Aldo Moro insomma non ci sta alla collocazione che riserverebbe alla regione (insieme a Veneto e Friuli Venezia-Giulia) nella nuova mappa del contagio in Ue realizzata dal centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

