Kobe Bryant, l'auto di lusso va all'asta: la cifra è impressionante

l'auto di Kobe Bryant sarà venduta all'asta per una cifra assurda a un fan della leggenda dell'NBA. Era stato un regalo della moglie Vanessa La Chevrolet Impala del '63…

Un anno fa moriva la leggenda del basket Kobe Bryant. Centinaia di murales lo omaggiano, a partire della sua Los Angeles. Reggio gli dedica una piazza ...

Il mito di Kobe Bryant: all'asta la sua Chevy

Indimenticabile Kobe Bryant: a un anno dalla sua scomparsa andrà all'asta la sua Chevrolet del '63, una spettacolare Impala che verrà battuta a un prezzo intorno ai 250 mila dollari. L'auto storica fu ...

Un anno fa moriva la leggenda del basket Kobe Bryant. Centinaia di murales lo omaggiano, a partire della sua Los Angeles. Reggio gli dedica una piazza.

Indimenticabile Kobe Bryant: a un anno dalla sua scomparsa andrà all'asta la sua Chevrolet del '63, una spettacolare Impala che verrà battuta a un prezzo intorno ai 250 mila dollari. L'auto storica fu...