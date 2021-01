Inter, entro domani la squalifica di Conte: rischia due giornate (Di lunedì 25 gennaio 2021) Antonio Conte potrebbe subire una squalifica di due giornate per i fatti avvenuti in Udinese-Inter. La decisione arriverà entro domani È attesa entro domani la decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea in merito all’espulsione rimediata dal tecnico dell’Inter Antonio Conte nel corso della partita contro l’Udinese. L’allenatore Interista era stato allontanato dal campo nel corso del recupero e successivamente ha avuto un diverbio con l’arbitro Maresca nel tunnel degli spogliatoi. Per questo motivo rischia due giornate di squalifica che gli impedirebbero di essere in panchina contro Benevento e Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Antoniopotrebbe subire unadi dueper i fatti avvenuti in Udinese-. La decisione arriveràÈ attesala decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea in merito all’espulsione rimediata dal tecnico dell’Antonionel corso della partita contro l’Udinese. L’allenatoreista era stato allontanato dal campo nel corso del recupero e successivamente ha avuto un diverbio con l’arbitro Maresca nel tunnel degli spogliatoi. Per questo motivoduediche gli impedirebbero di essere in panchina contro Benevento e Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : Se è vero che c’è un accordo scritto tra #Inter e Real per il pagamento della 1^ rata di #Hakimi entro il 30 marzo,… - FBiasin : L'#Inter chiarisce di avere un accordo solido con il #RealMadrid per il pagamento di #Hakimi entro il 31 marzo. Acc… - Vincenz96004611 : RT @VlnN94: Probabilmente attirerò i soliti boccaloni, ma una cosa è certa. Il Napoli, quei tre anni lì (2015-2018) non li ripeterà mai pi… - SalvaB11 : RT @VlnN94: Probabilmente attirerò i soliti boccaloni, ma una cosa è certa. Il Napoli, quei tre anni lì (2015-2018) non li ripeterà mai pi… - iltala1 : RT @it_inter: L'Inter ha nuovamente confermato ai propri calciatori che gli stipendi di luglio e agosto saranno versati entro il 16 febbrai… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter entro Inter, entro domani la squalifica di Conte: rischia due giornate Calcio News 24 Inter, entro domani la squalifica di Conte: rischia due giornate

Antonio Conte potrebbe subire una squalifica di due giornate per i fatti avvenuti in Udinese-Inter. La decisione arriverà entro domani ...

Morto in un burrone, il fidanzato interrogato si dice innocente

E' andato avanti per tutta la notte e si è concluso solo all'alba l'interrogatorio di Pietro Morreale, il 19enne che ieri mattina, dopo essersi presentato ai carabinieri di Caccamo, ha fatto trovare i ...

Antonio Conte potrebbe subire una squalifica di due giornate per i fatti avvenuti in Udinese-Inter. La decisione arriverà entro domani ...E' andato avanti per tutta la notte e si è concluso solo all'alba l'interrogatorio di Pietro Morreale, il 19enne che ieri mattina, dopo essersi presentato ai carabinieri di Caccamo, ha fatto trovare i ...