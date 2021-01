Il fattore "odio contro Salvini": la profezia (da brividi) di Antonio Socci su Conte e un governo di incapaci (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ma come e perché siamo arrivati a questo punto? Come e perché ci siamo ritrovati ad essere fra i paesi più devastati del mondo dal Covid (per numero di vittime e crollo economico), mentre il governo dà lo spettacolo avvilente di questi giorni? Perché questo esecutivo non risponde del suo fallimento, nemmeno in Parlamento, sebbene (come dimostra il formidabile libro di Luca Ricolfi, "La notte delle ninfee") i suoi disastrosi errori siano palesi? Come e perché quell'Italia che è stata un tempo la quarta potenza industriale del mondo, oggi depressa e collassata, è ormai un cumulo di rovine? I prossimi mesi saranno ancora più drammatici dal punto di vista economico e sociale, mentre continua l'emergenza sanitaria: com' è possibile che nessuno se ne renda conto e nel governo siano tutti assorbiti solo dallo stare attaccati alle poltrone? Come e perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ma come e perché siamo arrivati a questo punto? Come e perché ci siamo ritrovati ad essere fra i paesi più devastati del mondo dal Covid (per numero di vittime e crollo economico), mentre ildà lo spettacolo avvilente di questi giorni? Perché questo esecutivo non risponde del suo fallimento, nemmeno in Parlamento, sebbene (come dimostra il formidabile libro di Luca Ricolfi, "La notte delle ninfee") i suoi disastrosi errori siano palesi? Come e perché quell'Italia che è stata un tempo la quarta potenza industriale del mondo, oggi depressa e collassata, è ormai un cumulo di rovine? I prossimi mesi saranno ancora più drammatici dal punto di vista economico e sociale, mentre continua l'emergenza sanitaria: com' è possibile che nessuno se ne renda conto e nelsiano tutti assorbiti solo dallo stare attaccati alle poltrone? Come e perché ...

BK63805720 : @NicolaPorro La citazione sull'odio come fattore di lotta non la conoscevo cmq Che' era un Leader senza euguali-un… - Belfago94423078 : @NicolaPorro Era un mercenario anzi un assassino, 'odio come fattore di lotta, l’odio intransigente contro il nemic… - MariaLu91149151 : RT @laperlaneranera: Che Guevara; l'Odio come fattore di lotta. Una Efficace, Violenta, Selettiva, Fredda macchina per Uccidere. I nostri s… - La_Caputo : @GianPaoloFaella @BovinoStefania @NicolaPorro Leggiti i discorsi di Che Guevara, il pacifista che predicava l’odio… - giraldiorazio : RT @laperlaneranera: Che Guevara; l'Odio come fattore di lotta. Una Efficace, Violenta, Selettiva, Fredda macchina per Uccidere. I nostri s… -

Ultime Notizie dalla rete : fattore odio CALCIO, IL LECCO TORNA A GORGONZOLA. D'AGOSTINO: “ODIO QUESTO MESE…” Lecconews A GORGONZOLA. D’AGOSTINO:

LECCO - Back to back sul campo del comunale 'Città di Gorgonzola' per la Calcio Lecco che oggi sfiderà la Giana Erminio alle 15. Nella partita di settimana scorsa si è visto un terreno di gioco purtro ...

Che Guevara: il mito “pacifista” che elogiava odio e fucilazioni

Da decenni è stampato sulle magliette - ironia della sorte, un nemico del capitalismo ridotto a prodotto di pop art seriale - e ispira le proteste dei ...

LECCO - Back to back sul campo del comunale 'Città di Gorgonzola' per la Calcio Lecco che oggi sfiderà la Giana Erminio alle 15. Nella partita di settimana scorsa si è visto un terreno di gioco purtro ...Da decenni è stampato sulle magliette - ironia della sorte, un nemico del capitalismo ridotto a prodotto di pop art seriale - e ispira le proteste dei ...