I ristoratori scendono in piazza a Genova | “Vogliamo lavorare”

(Di lunedì 25 gennaio 2021) GENOVA – Da una chat su Whatsapp alla manifestazione nel centro di Genova, passando per la richiesta di riduzione della Tari al Comune di Busalla. Oltre un centinaio di ristoratori genovesi sono scesi in piazza stamattina nel capoluogo, partendo dalla valle Scrivia e raccogliendo per strada tante adesioni, per arrivare a far sentire la propria voce prima sotto la Prefettura e poi a De Ferrari. “Vogliamo lavorare, sappiamo che possiamo farlo in sicurezza- spiega Marco Guandalini dell’Antica trattoria Semino- tanti colleghi sono in difficoltà, non riescono ad andare avanti, qualcuno non riesce neanche più a pagare le bollette di casa. Da qui al disastro, ormai, ci vuole poco. Fateci lavorare sia a pranzo che a cena: la stessa sicurezza che hai a mezzogiorno, c’è anche la sera alle otto. Tanti locali, ad esempio le pizzerie, lavorano prevalentemente alla sera e non hanno una clientela per il pranzo”.