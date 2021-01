Ghirelli dopo il Consiglio Direttivo | “Sta a noi costruire una solida e forte identità alla Serie C”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Oggi si è riunito in videoconferenza ildi Lega Pro. Si tratta del primo incontro a seguito dell’insediamento, avvenuto lo scorso 12 gennaio nell’Assemblea Elettiva di Lega Pro, la sola tra le leghe calcistiche che ha eletto l’intera governance in presenza. Ilha definito i suoi organi di funzionamento, a partire dal Comitato Esecutivo composto dal Presidente Francesco, dal Vice Presidente Marcel Vulpis, dai consiglieri Alessandra Bianchi, Orazio Ferrari, Antonio Magrì. Luigi Ludovici è stato invitato in maniera permanente a presenziare ai lavori. È stata costituita la Commissione di Riforma dei Gironi che vedrà la partecipazione di Michael Gandler (Como) e Andrea Bargagna (Pontedera) per il girone A, Augusto Patrignani (Cesena) e Roberto Cesati ...